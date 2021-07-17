В Кадомском районе село пострадало от сильного града
По словам местных жителей, град уничтожил значительную часть урожая и повредил фасады некоторых зданий.
Село Старый Кадом Кадомского района пострадало от сильного града. Об этом в пятницу, 16 июля, пишет
Местные жители отметили, что град был величиной с голубиное яйцо. Непогода повредила огороды и стены некоторых построек. Также серьезно пострадала часть урожая — град побил картошку, огурцы, помидоры и кусты смородины.
«За свои 70 лет, я не видела такого града. Град бил по крыше дома так громко, как будто дизель работал», — рассказала местная жительница Вера Шишкова.