Главврач ОКБ подвел итоги борьбы с коронавирусом за 444 дня

Борьба с коронавирусом в больнице идет уже 444 дня. В красной зоне продолжают работать 124 врача, 212 медицинских сестер, 81 человек младшего медицинского персонала и наших вспомогательных и технических служб.

Главврач ОКБ Андрей Карпунин подвел итоги борьбы с коронавирусом в больнице. Об этом он написал на странице « ВКонтакте ».

Он отметил, что борьба с коронавирусом в больнице идет уже 444 дня. В красной зоне продолжают работать 124 врача, 212 медицинских сестер, 81 человек младшего медицинского персонала и наших вспомогательных и технических служб.

За весь срок вылечились 6586 пациентов, из которых 715 получили хирургическую помощь. 149 человек перевели на самостоятельное дыхание после нахождения на аппарате ИВЛ.

Карпунин опубликовал фото с коллегами и поблагодарил их.

«Спасибо команде нашего ковидного госпиталя! Позади Москва — победа будет за нами!» — написал главврач ОКБ.