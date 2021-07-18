В поле под Рязанью водитель занялся сексом с 14-летней девочкой
Известно, что работающий водителем рязанец на личной машине увез школьницу в поле рядом с деревней Секиотово. Там мужчина и девочка занялись сексом
Под Рязанью 35-летний водитель занялся сексом с 14-летней девочкой. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.
Известно, что работающий водителем рязанец на личной машине увез школьницу в поле рядом с деревней Секиотово. Там мужчина и девочка занялись сексом. Половой акт был по обоюдному согласию.
Родственники девочки написали заявление в полицию.
Позже стало известно, что на водителя завели уголовное дело. Мужчина оказался женатым.