Рязанка пожаловалась на торчащую из столба проволоку в центре города

По словам рязанки, она с сыном прогуливалась по тротуару на перекрестке улиц Сенной и Кольцова. Проходя мимо фонарного столба, ребенок повредил руку о толстую металлическую проводу, которой опутан столб.

Рязанка пожаловалась на торчащую из столба проволоку в центре города. Об этом женщина сообщила в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Информация об инциденте появилась в субботу, 17 июля. По словам рязанки, она с сыном прогуливалась по тротуару на перекрестке улиц Сенной и Кольцова. Проходя мимо фонарного столба, ребенок повредил руку о толстую металлическую проводу, которой опутан столб.

Женщина отметила, что с сыном все в порядке, но выразила опасение, что ребенок помладше и пониже ростом мог бы сильно травмироваться.

Фото Юлии Лаврентьевой