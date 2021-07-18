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В аварии в Приокском пострадал девятнадцатилетний юноша
Авария случилась в субботу, 17 июля, примерно в 20:00, около дома 18 по улице Дачной

В Приокском произошло ДТП, в котором пострадал 19-летний молодой человек. Об этом сообщила рязанская госавтоинспекция.

Авария случилась в субботу, 17 июля, примерно в 20:00, около дома 18 по улице Дачной. 42-летний житель Калуги за рулем «Киа Рио» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта» под управлением 43-летнего рязанца, в следствие.

В результате ДТП 19-летний пассажир Лады получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь