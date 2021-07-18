В Рязани предложили изменить дорожное движение в Московском районе

Bзменения позволят на 20% сократить время прохождения данных участков и сократить пробки. Отмечается, что схема организована аналогично перекрестку Первомайского проспекта и улицы Дзержинского (со стороны площади Победы).

В Рязани предложили изменить дорожное движение на Московском шоссе. Об этом сообщается в группе « Подслушано у водителей в Рязани ».

Активисты выступили с инициативой изменить организацию движения на Московском шоссе на перекрестках с улицами Юбилейная и Народный бульвар. Так, предлагается увеличить число полос со стороны ТРЦ «М5 Молл» (две прямо, одна направо), увеличить количество полос со стороны центра (две прямо, одна налево), увеличить количество полос со стороны ТРЦ «М5 Молл» (сделать три полосы вместо двух).

По словам авторов сообщения, изменения позволят на 20% сократить время прохождения данных участков и сократить пробки. Отмечается, что схема организована аналогично перекрестку Первомайского проспекта и улицы Дзержинского (со стороны площади Победы).