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На рязанского водителя, занявшегося сексом с 14-летней девочкой, завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»)

На водителя, занявшегося сексом с 14-летней, завели уголовное дело. Информацию сообщили в региональной пресс-службе следственного комитета.

Там уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

Напомним, по информации источников РЗН. Инфо, работающий водителем 35-летний рязанец, на личной машине увез школьницу в поле рядом с деревней Секиотово. Там мужчина и девочка занялись сексом. Половой акт был по обоюдному согласию. Выяснилось, что мужчина оказался женатым.