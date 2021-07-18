На рязанского водителя, занявшегося сексом с 14-летней девочкой, завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»)
На водителя, занявшегося сексом с 14-летней, завели уголовное дело. Информацию сообщили в региональной пресс-службе следственного комитета.
Там уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).
Напомним, по информации источников РЗН. Инфо, работающий водителем 35-летний рязанец, на личной машине увез школьницу в поле рядом с деревней Секиотово. Там мужчина и девочка занялись сексом. Половой акт был по обоюдному согласию. Выяснилось, что мужчина оказался женатым.