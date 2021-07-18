Рязанцы пожаловались на туристов из Саратова у Ласковского озера
По словам очевидцев, туристы оставили на берегу озера много мусора. Там заметили много бутылок, остатков еды, салфеток.
Рязанцы пожаловались на туристов из Саратовской области, отдыхающих у Ласковского озера. Сообщения об этом появились в соцсети.
По словам очевидцев, туристы оставили на берегу озера много мусора.
«Забросали своими бутылками, салфетками, арбузными корками, упаковками из-под презервативов в районе 100 метров от своего сарая, на замечания не реагируют. Доска позора», — говорится в сообщении.