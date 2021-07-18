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Рязанцы пожаловались на туристов из Саратова у Ласковского озера
По словам очевидцев, туристы оставили на берегу озера много мусора. Там заметили много бутылок, остатков еды, салфеток.

Рязанцы пожаловались на туристов из Саратовской области, отдыхающих у Ласковского озера. Сообщения об этом появились в соцсети.

По словам очевидцев, туристы оставили на берегу озера много мусора.

«Забросали своими бутылками, салфетками, арбузными корками, упаковками из-под презервативов в районе 100 метров от своего сарая, на замечания не реагируют. Доска позора», — говорится в сообщении.