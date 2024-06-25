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Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным
Президент Франции отметил, что в последние месяцы разговора между ним и российским лидером не было.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил во время подкаста Génération Do It Yourself.

«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным… В последние несколько месяцев (диалога — ред.) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в том числе по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог», — сказал Макрон. При этом он не уточнил, что имеет в виду, говоря про АЭС.