Путин назвал нужный для России результат на Украине

Нужный для России результат СВО, по словам главы государства, — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть необходимые силы и средства, чтобы довести СВО до «логического завершения» с нужным для страны результатом. Фрагмент, не вошедший в фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», опубликовал 18 мая журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

Нужный для России результат СВО, по словам главы государства, — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности страны.