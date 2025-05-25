Лебедев прокомментировал отказ Рязани от его логотипа

По словам Лебедева, логотип создали 5-6 лет назад и у него «классная» судьба, потому что «мало какой логотип столько живет даже у крупных корпораций». Он отметил, что логотип реально использовался на выставках, где их стенд Рязанской области всегда привлекал внимание. После ведущий назвал «логотипчик хайповым» и показал его зрителям, которые неодобрительно заукали.

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал отказ Рязани от его логотипа. В эфире шоу на канале «ЕГОРИК» Вконтакте он заявил, что сделал мощную работу для города.

Девушка из Рязани задавая вопрос заявила, что на логотип для Рязани студия потратила не 1,5 млн, а 6. А теперь местные власти отказались от его использования. После демонстрации логотипа ведущий шоу заматерился и засмеялся.

«…Это прекрасный логотип, очень серьезная, мощная работа. У нас был не только логотип, но и исследование бренд-платформы для развития региона, потому что у регионов нет просто задачи нарисовать логотип. Эта задача никому не нужна, это просто картинка. В любом киоске с сувенирными кружками нарисовано 180 видов логотипов про любой город. Это же не меняет атмосферы. А мы создали именно платформу для развития. Это была очень большая, серьезная работа с инвесторами, с развитием области, которая тогда была чуть менее развита, чем сегодня», — заявил дизайнер.

По словам Лебедева, логотип создали 5-6 лет назад и у него «классная» судьба, потому что «мало какой логотип столько живет даже у крупных корпораций». Он отметил, что логотип реально использовался на выставках, где их стенд Рязанской области всегда привлекал внимание.

После ведущий назвал «логотипчик хайповым» и показал его зрителям, которые неодобрительно заукали.

Напомним, логотип для Рязани Артемий Лебедев разработал в 2022 году. В 2025 году от его использования решили отказаться.