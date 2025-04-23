В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Лемана ПРО»

Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уникального пункта раздельного сбора отходов. Данный продукт стал результатом совместной работы GRASS и «Лемана ПРО». Пункт РСО совмещает передовую экологическую инфраструктуру и просветительскую миссию. Теперь рязанцы смогут перейти от процесса сбора вторсырья к осознанному потреблению.

Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уникального пункта раздельного сбора отходов. Данный продукт стал результатом совместной работы GRASS и «Лемана ПРО». Пункт РСО совмещает передовую экологическую инфраструктуру и просветительскую миссию. Теперь рязанцы смогут перейти от процесса сбора вторсырья к осознанному потреблению.

Новый пункт РСО установили на парковке гипермаркета «Лемана ПРО». Он будет работать круглосуточно и принимать девять видов отходов: картон, бумагу, пластик HDPE, PET-бутылки, алюминий, металл, стекло, крышечки и блистеры от таблеток.

Оптимизировать процесс помогает установленный в пункте пресс, который уменьшает объем отходов перед транспортировкой. Компания GRASS занималась разработкой и установкой пункта РСО, «Лемана ПРО» предоставила площадку для его размещения, также она будет заниматься обслуживанием пункта и вывозом отходов. Организация «Раздельный сбор отходов в городе Рязани» обеспечит тщательную сортировку и передачу вторсырья для дальнейшей переработки.

На открытии пункта раздельного сбора отходов в Международный день Земли выступили руководитель проектов по управлению клиентскими отходами «Лемана ПРО» Григорий Какурников, руководитель направления устойчивого развития компании GRASS Андрей Скрыпник и директор автономной некоммерческой организации «Раздельный сбор отходов в городе Рязани» Ирина Куликова. Спикеры отметили необходимость правильной сортировки отходов, обратили внимание на решение экологических проблем с помощью совместного труда людей и выразили надежду, что Рязань станет чистым городом.

«Как социально ответственный бизнес, мы убеждены: устойчивое развитие — это не только про сбор и переработку отходов, но и про экологичный образ жизни и формирование привычек ответственного потребления. Наша задача — не просто создать инфраструктуру, а помочь людям сделать осознанный выбор частью повседневной жизни.

В этом пункте можно не только сдать вторсырье, но и увидеть, что экологичные решения уже рядом. Витрина с товарами с экологическими преимуществами — наглядный способ показать, что такой выбор доступен каждому и не требует сложных усилий», — рассказал Григорий Какурников.

Компания GRASS открыла первый пункт раздельного сбора отходов в 2023 году в городе Волжский Волгоградской области. Он принимал стекло, бумагу, картон, металл, мягкую полипропиленовую упаковку, PET-бутылки, флакон HDPE (ПНД) и бытовую технику. Отходы передавали изготовителям вторсырья, которые вывозили их на переработку и создавали новые продукты, сокращая потребление природных ресурсов и уменьшая экологический след. В 2025 году на территории нашей страны работают 17 подобных пунктов. Кроме того, представители компании отмечают, что не остановятся на достигнутых результатах и планируют увеличивать их количество в России.

«Мы гордимся запуском этого проекта, который объединяет усилия GRASS и „Лемана ПРО“ в создании инфраструктуры для циклической экономики. Наш пункт РСО — это не просто место для сдачи отходов, а пространство, где каждый житель Рязани может внести вклад в сохранение природы и узнать, как легко интегрировать экологичные привычки в свою жизнь», — отметил Андрей Скрыпник.

После торжественного открытия гости мероприятия могли поучаствовать в развлекательной программе, подготовленной организаторами вечера. Рязанцы старались найти ответы на вопросы тематической викторины, угадать вес стопки бумаги и выполнить роспись шопера на мастер-классе. Самые активные участники конкурсов получали от ведущего призы и памятные подарки.

Программа не только выполняла развлекательные функции, но и привлекала внимание к проблеме экологии и напоминала о необходимости правильного сбора отходов. Данная тема заинтересовала даже совсем юных рязанцев. Дети увлеченно слушали вопросы и задания. Не всегда им удавалось сразу озвучить верную информацию, но после нескольких попыток они приходили к правильному ответу.

Партнерский проект GRASS и «Лемана ПРО» является примером совместной деятельности бизнеса и общества для решения значимых проблем и достижения устойчивого будущего.

Каждый рязанец может внести вклад в развитие и популяризацию культуры раздельного сбора отходов, снизить нагрузку на окружающую среду и распространять принципы осознанного ответственного потребления. Стоит отметить, что после торжественного открытия к пункту РСО уже начали подходить жители с пакетами бутылок и крышек. Благодаря совместной работе населения город можно сделать намного лучше и чище.

Пункт раздельного сбора отходов располагается на парковке гипермаркета «Лемана ПРО» (село Дядьково, улица имени Булгаковой, дом 4) и работает круглосуточно.