Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 31 мая местами на территории Рязанской области ожидается кратковременный ливневой дождь, гроза, в отдельных районах возможен град. При грозе прогнозируют усиление ветра порывами 12-17 м/с.