Экономист предупредила россиян о резком подорожании бензина

По словам Благовой, летом в России цены на бензин вырастут в два раза быстрее, чем в среднем за месяц. Основная причина — сезонный рост спроса из-за путешествий на автомобилях. «В прошлом году цена на бензин в летний период по сравнению с маем увеличилась на 1,5%, что почти в два раза превышает среднемесячный темп роста 2024 года. Вероятней всего, та же тенденция сохранится летом 2025 года», — заявила Благова. Как отметила собеседница издания, цены продолжат расти из-за роста налогов, акцизов и геополитической ситуации.

Кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова предупредил россиян о резком подорожании бензина. Об этом 31 мая она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Благовой, летом в России цены на бензин вырастут в два раза быстрее, чем в среднем за месяц. Основная причина — сезонный рост спроса из-за путешествий на автомобилях.

«В прошлом году цена на бензин в летний период по сравнению с маем увеличилась на 1,5%, что почти в два раза превышает среднемесячный темп роста 2024 года. Вероятней всего, та же тенденция сохранится летом 2025 года», — заявила Благова.

Как отметила собеседница издания, цены продолжат расти из-за роста налогов, акцизов и геополитической ситуации.