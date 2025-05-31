Россияне смогут увидеть парад планет

С 03:30 до 04:30 3 июня Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран выстроятся в одну линию на небе. Отмечается, что часть планет будет заметна невооруженным глазом. Однако Уран можно увидеть только через бинокль или телескоп. Кроме того, 11 июня россияне смогут наблюдать «Клубничную Луну». Так называют редкое полнолуние. На восходе спутник может окраситься в золотой, оранжевый или розовый оттенок. Время восхода — с 21:30 до 22:30.

Россияне смогут увидеть парад планет. Об этом сообщает People Talk со ссылкой на Sky Tonight.

С 03:30 до 04:30 3 июня Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран выстроятся в одну линию на небе. Отмечается, что часть планет будет заметна невооруженным глазом. Однако Уран можно увидеть только через бинокль или телескоп.

Кроме того, 11 июня россияне смогут наблюдать «Клубничную Луну». Так называют редкое полнолуние. На восходе спутник может окраситься в золотой, оранжевый или розовый оттенок. Время восхода — с 21:30 до 22:30.