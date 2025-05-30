Исповедь рязанского наркомана. Часть первая

Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно наркотики я впервые попробовал в осознанном возрасте, в 18 лет…

Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно наркотики я впервые попробовал в осознанном возрасте, в 18 лет.

До этого в компании мы курили сигаретки, пили алкоголь, но никакой зависимости не наблюдалось, как-то получалось всегда вовремя останавливаться… Все мы общались с детства, вместе ходили на секции, занимались спортом. Так сформировалась общая компания. Тогда мы много времени тусовались на улице — турники, брусья, кто-то боксом занимался или борьбой, а кто-то начинал писать первую музыку.

Практически все были из полных, благополучных семей, нормально одевались, учились, занимались спортом, не были связаны с криминалом. Все шло в правильном ключе. Несмотря на это, впервые попробовал наркотики я именно в своей компании, когда уже учился на первом курсе в рязанском вузе. Кто-то принес марихуану. Я думаю, ну попробую, почему нет. И все… ко второму курсу я употреблял уже каждый день. На первый план начали выходить наркотики.

Мой день был похож на жизнь амебы.

Утром я просыпался, мама уже была на работе. Я был полностью предоставлен себе до вечера. Я употреблял, ел, смотрел кино, забивал на пары, вечером прогуливался. И так каждый день. Например, я мог приехать в университет к первой паре, поспать в одном из корпусов где-нибудь в креслах до обеда и уехать домой. Интерес к учебе, к какому-то развитию, пропал вообще, бросил спорт. Сейчас думаю, как я вообще так жил?

Так начались постоянные прогулы, и меня решили отчислить из университета. Я испугался, что попаду в армию, и взялся за голову: перевелся в другой вуз, начал нормально учиться, вернулся в спорт, работал, сам написал диплом, успешно сдал госэкзамен. В то же время я продолжал употреблять. Более того, прежние наркотики начали приедаться и появились новые психоделические вещества.

После университета меня забрали в армию, там я целый год ничего не употреблял. Хотя ко мне приезжали ребята и предлагали. На территории части тоже употребляли, но я как-то остерегался.

Больше боялся, что об этом узнает мама. Все это время я принимал наркотики в тайне от нее.

После армии в 2017 году у меня произошел разрыв отношений с девушкой, тогда это травматически повлияло на меня, и я вновь начал употреблять. Появились синтетические наркотики. Я устраивался на работу, потом постоянно увольнялся, потому что большую часть мыслей занимали наркотики. Находил новую работу, но свежего запала хватало месяца на три.

Этот период продолжался 1,5 года, пока мне не начало становится физически плохо от синтетических наркотиков. Я мог 4-5 ночей не спать и при этом работать. Это была тяжелая нагрузка на сердце, на психику. В это же время у нас начинались всякие субкультурные движухи: пробовали заниматься музыкой, записывали рэп в гараже, рисовали сумасшедшие рисунки. У нас было такое творческое самовыражение, мы всю ночь писали музыку.

Позже творческий потенциал начал пропадать, компания распадаться, а музыка уходить на второй план. Кто-то садился на более тяжелые наркотики.

В один из дней на квартире, где мы занимались творчеством, мне тоже предложили героин, сказав: «там тебе оставили, если хочешь употребляй, не хочешь — не употребляй».

Мои размышления продлились около пяти минут. Я, естественно, употребил, потому что хотелось чего-то нового, а от прежних наркотиков мне было физически плохо.

Это было в 2018 году, и после меня как будто подменили. Все принципы, которые вкладывались в меня годами, воспитание мамы, друзей, начали рушиться.

Одна компания плавно перетекла в другую, образовался новый круг общения. Тоже творческий, но там все крутилось вокруг наркотиков. У меня были в тот момент отношения, но девушка не употребляла так активно. С ней мы могли употребить наркотики раз в 2-3 месяца, а о героине она еще не знала.

Эти наркотики настолько сильно затуманили мой разум и повлияли на все сферы жизни: я просыпался утром и уже думал, где мне денег найти и как купить дозу.

Сперва я работал, у меня были свои деньги, был опрятно одет, ходил с нормальным телефоном. Все было. Началось все с того, что я отнес телефон в ломбард, стал обращаться в микрозаймы. Потом я начал занимать деньги у ребят и не отдавать их. Сперва отдавал, а потом просто перестал… Придумывал любые причины: начиная от того, что кому-то отдать долг, заканчивая тем, что сотрудники полиции меня поймали с наркотиками и нужно отдать денег. Причем в последний год моего употребления история про полицию звучала от меня каждую неделю.

Примерно в это же время мы стали с мамой жить раздельно (она встретила мужчину и переехала к нему), и я начал выносить вещи из дома, как в фильмах про наркоманов. Друзья отвернулись от меня, старая компания просто перестала со мной общаться, у ребят уже семьи были, у кого-то дети.

Поначалу они проводили воспитательные беседы со мной, рассказывали, к чему могут привести тяжелые наркотики. Я их просто посылал… был уверен на 100%, что остановлюсь сам. Но постепенно стал превращаться… в отвратительного человека.

Сейчас вспоминаю те дни, меня аж передергивает от этих неприятных ощущений… был страх ломки, физически плохо, куча проблем, потерянное общение с родственниками. Сейчас мне страшно испытать это еще раз спустя столько времени…

Тогда мне было страшно даже выходить из дома за наркотиками, потому что я во всех дворах кому-то был должен денег. Передвигался мелкими перебежками. Ничего проще не было, чем найти еще наркотиков и забыться.

В то время я познакомился со старшими, которые на протяжении большого количества времени употребляли тяжелые наркотики. Я долго оттягивал процесс, но попробовал первый раз с ними.

После этого подумал, «и ради этого вы употребляете». Решил, что больше не буду, но прошла неделя и я залез в эту систему. Мое употребление тяжелых наркотиков затянулось на девять месяцев. Это было самое ужасное время: я начал выносить из дома все подряд, ходил с кнопочным телефоном, начал воровать в магазинах, девушка занимала деньги для меня у своих друзей. Сейчас я понимаю, что она была созависимой. Видела все, что со мной происходило, но не могла отказаться от меня.

В магазинах воровал колбасу, масло и продавал на рынке, чтобы купить дозу. Меня ловили несколько раз, сотрудники били шокером, но даже это меня не останавливало.

С мамой виделся крайне редко. Бегал к ней, когда у меня были критические ситуации — не мог сам найти деньги. 28-летний лоб, бегал к маме за деньгами. К тому моменту она уже все поняла. Моя внешность поменялась — лицо бледное, стал похож на палку, стал весить всего 65 килограммов.

Как я узнал потом, все это время мои старые друзья с мамой активно общались, пытались донести до нее, что сын уже идет в последний путь. Однажды она приехала ко мне с девушкой на квартиру (мы съехали к ее друзьям, потому что дома я не мог уже находиться), привезла продукты и заявила, что все знает о моем употреблении и предложила что-то менять, пока не поздно.

Я решил манипулировать и сказал, что готов пройти тест на наркотики, чтобы она поняла, что я чист. Конечно, я понимал, что никто ничего не будет проверять… При этом я все время скрывал следы от употребления: летом замазывал их тональником, а зимой носил длинные рукава.

В 2022 году получилось так, что я действительно попался сотрудникам полиции во время очередной кражи в «Пятерочке». С меня пытались срубить денег, и я начал обзванивать всех из своей телефонной книжки. В тот момент я понял, что от меня все отвернулись. Я так заврался, что никто мне не поверил и не скинул ни рубля.

Откликнулся единственный человек, несмотря на то что мы долго не общались с ним на фоне тех же долгов. Тот смог как-то договориться через знакомых и меня отпустили.

Спустя три дня я кинул этого же парня на определенную сумму денег и пропал. Я знал, что он будет искать меня и придет домой, поэтому жил на каком-то притоне с людьми, которых даже не знал. Вместе мы употребляли.

Там я прожил несколько дней, пока не закончились деньги. Я понял, что попал в тупик. Я не знал, где найти денег, где жить, с кем общаться. В сердцах я начал верить, «что все для меня может закончится», просил бога остановить это все. Я пришел домой в состоянии полной безысходности, никуда не выходил. Вечером пришла мама и позвонила моим друзьям, которые меня искали. В этот момент были мысли снова убежать, но куда? Я настолько уже отчаялся, что решил ничего не делать.

Ребята, естественно, мне рассказали, кто я и что я, на кого стал похож. Они мне предложили два варианта, либо попытаться поменять свою жизнь, либо в следующий раз мне подкинут наркотики, и я поеду в тюрьму на шесть лет.

На неделю меня закрыли дома, забрали телефон, ключи были только у мамы. Эта неделя была просто ужасной, я прошел все круги ада. Шестой этаж — через окно не вылезти, да и сил снова бежать просто не было. Однако достать наркотики все же пытался. Я выдернул телефон у девушки, наизусть набрал номер владельца притона, в котором жил последние дни, но у него ничего не оказалось. Спустя неделю меня отправили в наркологию, чтобы снять физические симптомы, синдром отмены оставался. Три дня меня прокапывали, давали препараты для снятия ломки, витаминчики.

В первый же день я познакомился там с какими-то типами, которые были там уже как рыбы в воде. Они мне предложили купить наркотики. Это были мои последние попытки употребить. Естественно, я начал звонить маме, чтобы получить денег под предлогом похода в магазин. Она мне заявила, что купит мне все сама, что нужно.

После наркологии я был трезвым и попал на собрание общества анонимных наркоманов. Когда я первый раз пришел туда, мне было очень страшно, сидел почти в уголочке, смотрел, как все происходит.

Собравшиеся задавали какие-то вопросы, высказывали своих страхи. А я понимал, что каждый вопрос у меня внутри откликается. И я слушал людей, которые рассказывали про свою жизнь, про то, как они с справляются с трудностями. Еще все оказались очень доброжелательными. Чай наливают, конфеты дают и все бесплатно. После собраний общаются со мной, обнимаются, приглашают еще.

Так я начал туда ходить на собрания. Сначала было страшно и тяжело. Ходил три раза в неделю. И постепенно-постепенно у меня начала налаживаться жизнь. Появились новые знакомства, перестал бояться общаться с людьми, пропали мысли о нелегальном заработке, наладил доверительные отношения с мамой.

Сейчас я уже три года чистый, жизнь кардинально поменялась: не нужно думать, где мне купить наркотиков, кого обмануть… Спустя какое-то время я пошел осознанно учиться, вернулся в спорт, появилось много друзей, которым от меня ничего не нужно. От них я получаю поддержку во всех ситуациях: могу даже в час ночи позвонить, они меня поддержат или даже приедут.

Я переехал в другой район, но периодически приезжаю к маме и мне прямо становится плохо, появляются «вьетнамские флешбэки». Иногда случайно встречаю старые компании, город не очень большой. Общаться с ними мне неинтересно. У кого какие наркотики, кто умер, кто в тюрьму сел — эти темы не для меня.

В начале весны я встретил одного из компании. Как семь лет назад он ходил в одной куртке, так в ней и ходит. Весь высохший, не знаю, как еще живой… О чем мне с ним общаться?

Мне сейчас интересно с теми, кто меняет свою жизнь, достигают высот. Я смотрю на людей, которые развиваются, постоянно учатся, мне хочется так же. Мне 32 года, а я только сейчас начинаю жить полноценной жизнью. Это не про внешние изменения, не про деньги, дома, машины, но про уверенность в себе. Потому что у меня этого вообще не было. Я все прятал за наркотиками.

Сейчас я занимаюсь боксом. И там провожу параллель с жизнью. Если сдаюсь на тренировке, то я и в жизни начинаю сдаваться. Если я там преодолеваю себя — встаю с более сильным и опытным соперником — то и в жизни могу это делать. И это меня мотивирует.

Общество анонимных наркоманов действует как группа самопомощи. Тут люди справляются с теми или иными жизненными ситуациями, кризисами, проблемами. И чувствуют поддержку друг от друга.

Люди приходят с надеждой на то, что услышат опыт тех, кто бросил, и они смогут тоже перестать употреблять. У меня получилось. Ведь зависимого может понять такой же зависимый. У нас похожие реакции, мыслительный процесс. В обществе ты можешь быть собой, таким, какой есть. Я знаю, что люди меня не осудят за это, для меня это как глоток свежего воздуха.

Если с независимыми людьми не из сообществ, я могу соблюдать субординацию, надевать какие-то маски, то там я могу быть естественным. Ну и опять-таки для меня это как поддерживающая терапия. Когда мне плохо, я сталкиваюсь с определенными кризисными ситуациями, там я нахожу поддержку, опыт людей.

Если раньше для меня это было что-то вроде тусовки, сейчас это просто часть моей жизни. Обычные повседневные дела, как почистить зубы.