Рязанцы обратились к Бастрыкину по поводу строительства свинокомплексов

Жители направили видеообращение о несогласии с планируемым строительством животноводческого комплекса в Михайловском округе. Отмечается, что одной из коммерческих организаций планируется размещение трех предприятий 1 класса опасности на земельных участках площадью свыше 290 га, расположенных около трех сельских поселений.

Жители обратились к главе СК России Александру Бастрыкину по поводу строительства свинокомплексов в Михайловском округе. Об этом сообщила пресс-служба Информационного центра следкома в соцсетях 31 мая.

Жители направили видеообращение о несогласии со строительством животноводческого комплекса. Отмечается, что одной из коммерческих организаций планируется размещение трех предприятий 1 класса опасности на земельных участках площадью свыше 290 га, расположенных около трех сельских поселений.

«При этом соответствующие изменения в генеральный план, правила землепользования и застройки населенных пунктов внесены с нарушениями: общественные слушания проведены без уведомления населения, фактически граждане участие в них не принимали, заключение государственной экологической экспертизы отсутствует.

Многочисленные обращения жителей, опасающихся ухудшения экологии и негативного воздействия на состояние их здоровья, в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в посте.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах.

Ранее союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михайловском районе.