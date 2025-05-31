Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
23°
Вск, 01
22°
Пнд, 02
20°
ЦБ USD 78.62 0.12 31/05
ЦБ EUR 89.25 0.3 31/05
Нал. USD 80.15 / 80.00 31/05 16:30
Нал. EUR 90.80 / 92.52 31/05 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
Вчера 12:31
2 921
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
4 907
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
13 122
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
20 436
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы обратились к Бастрыкину по поводу строительства свинокомплексов
Жители направили видеообращение о несогласии с планируемым строительством животноводческого комплекса в Михайловском округе. Отмечается, что одной из коммерческих организаций планируется размещение трех предприятий 1 класса опасности на земельных участках площадью свыше 290 га, расположенных около трех сельских поселений.

Жители обратились к главе СК России Александру Бастрыкину по поводу строительства свинокомплексов в Михайловском округе. Об этом сообщила пресс-служба Информационного центра следкома в соцсетях 31 мая.

Жители направили видеообращение о несогласии со строительством животноводческого комплекса. Отмечается, что одной из коммерческих организаций планируется размещение трех предприятий 1 класса опасности на земельных участках площадью свыше 290 га, расположенных около трех сельских поселений.

«При этом соответствующие изменения в генеральный план, правила землепользования и застройки населенных пунктов внесены с нарушениями: общественные слушания проведены без уведомления населения, фактически граждане участие в них не принимали, заключение государственной экологической экспертизы отсутствует.

Многочисленные обращения жителей, опасающихся ухудшения экологии и негативного воздействия на состояние их здоровья, в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в посте.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах.

Ранее союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михайловском районе.