Полиция установила участников конфликта в Рязани, в котором пострадал ветеран

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Железнодорожному району Рязани установлены все участники конфликта, произошедшего 29 мая в Рязани на улице Высоковольтной — 5 человек. Также выяснилось, что телесные повреждения мужчине наносил один человек — 18 летний рязанец. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Полиция установила участников конфликта в Рязани, в котором пострадал ветеран боевых действий. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Участников конфликта на улице Высоковольтной было пятеро. Выяснилось, что телесные повреждения мужчине наносил один человек — 18 летний рязанец.

В настоящее время он доставлен в отдел полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно, что инцидент произошел 29 мая в три часа ночи на улице Высоковольтной. Сообщалось, что избили ветерана, он получил травмы.