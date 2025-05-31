Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
23°
Вск, 01
21°
Пнд, 02
20°
ЦБ USD 78.62 0.12 31/05
ЦБ EUR 89.25 0.3 31/05
Нал. USD 80.15 / 80.00 31/05 08:25
Нал. EUR 90.80 / 92.52 31/05 08:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
Вчера 12:31
2 210
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
4 293
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
12 469
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
19 778
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Полиция установила участников конфликта в Рязани, в котором пострадал ветеран
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Железнодорожному району Рязани установлены все участники конфликта, произошедшего 29 мая в Рязани на улице Высоковольтной — 5 человек. Также выяснилось, что телесные повреждения мужчине наносил один человек — 18 летний рязанец. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Полиция установила участников конфликта в Рязани, в котором пострадал ветеран боевых действий. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Участников конфликта на улице Высоковольтной было пятеро. Выяснилось, что телесные повреждения мужчине наносил один человек — 18 летний рязанец.

В настоящее время он доставлен в отдел полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно, что инцидент произошел 29 мая в три часа ночи на улице Высоковольтной. Сообщалось, что избили ветерана, он получил травмы.