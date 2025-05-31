Kaspersky: хакеры за пару секунд могут подобрать пароль до семи знаков

По словам эксперта, разницы нет, числовой это пароль из 5-7 знаков, буквенный или же разнородный, хакеры могут взломать его за считанные секунды. Надежные коды, как отметил Сергей Голованов, начинаются от 15 символов. «Если длина пароля — 16 символов, и в него входят прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы, то этот пароль считается хорошим», — добавил эксперт. Он отметил, что один из самых популярных вариантов паролей в последние 20 лет — «пароль» и его вариации, например, «p@rol», «password», «par0l» и «paro1».

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что хакеры за пару секунд могут подобрать пароль из 5-7 знаков. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам эксперта, разницы нет, числовой это пароль из 5-7 знаков, буквенный или же разнородный, хакеры могут взломать его за считанные секунды.

Надежные коды, как отметил Сергей Голованов, начинаются от 15 символов.

«Если длина пароля — 16 символов, и в него входят прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы, то этот пароль считается хорошим», — добавил эксперт.

Он отметил, что один из самых популярных вариантов паролей в последние 20 лет — «пароль» и его вариации, например, «p@rol», «password», «par0l» и «paro1».