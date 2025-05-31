Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
23°
Вск, 01
21°
Пнд, 02
20°
ЦБ USD 78.62 0.12 31/05
ЦБ EUR 89.25 0.3 31/05
Нал. USD 80.15 / 80.00 31/05 08:25
Нал. EUR 90.80 / 92.52 31/05 08:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
Вчера 12:31
2 210
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
4 293
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
12 468
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
19 774
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Kaspersky: хакеры за пару секунд могут подобрать пароль до семи знаков
По словам эксперта, разницы нет, числовой это пароль из 5-7 знаков, буквенный или же разнородный, хакеры могут взломать его за считанные секунды. Надежные коды, как отметил Сергей Голованов, начинаются от 15 символов. «Если длина пароля — 16 символов, и в него входят прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы, то этот пароль считается хорошим», — добавил эксперт. Он отметил, что один из самых популярных вариантов паролей в последние 20 лет — «пароль» и его вариации, например, «p@rol», «password», «par0l» и «paro1».

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что хакеры за пару секунд могут подобрать пароль из 5-7 знаков. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам эксперта, разницы нет, числовой это пароль из 5-7 знаков, буквенный или же разнородный, хакеры могут взломать его за считанные секунды.

Надежные коды, как отметил Сергей Голованов, начинаются от 15 символов.

«Если длина пароля — 16 символов, и в него входят прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы, то этот пароль считается хорошим», — добавил эксперт.

Он отметил, что один из самых популярных вариантов паролей в последние 20 лет — «пароль» и его вариации, например, «p@rol», «password», «par0l» и «paro1».