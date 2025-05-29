Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лишних разговоров, переписок и звонков — четкое задание на день. Водители ГК «Зеленый сад» переходят на цифровой формат.
Каждый из них получает планшет с приложением. В нем фиксируется маршрут, количество рейсов и выполненных задач. Также через приложение можно отправить заявку в любое подразделение компании. Она будет согласована в течение нескольких минут.
Пользоваться приложением легко и удобно — к нему есть подробная инструкция. А если что-то пойдет не так, система укажет на ошибку и пришлет уведомление.
Самое интересное: по итогам рабочего дня можно получить информацию о выполненных задачах и заработанных деньгах. Новая программа «Зеленого сада» помогает экономить время, минимизирует количество ошибок, делает начисление зарплаты понятным и прозрачным.
Компания приглашает на работу водителей категории С и водителей на строительную технику. Подробности на
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько заработали за день
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лишних разговоров, переписок и звонков — четкое задание на день. Водители ГК «Зеленый сад» переходят на цифровой формат.
Каждый из них получает планшет с приложением. В нем фиксируется маршрут, количество рейсов и выполненных задач. Также через приложение можно отправить заявку в любое подразделение компании. Она будет согласована в течение нескольких минут.
Пользоваться приложением легко и удобно — к нему есть подробная инструкция. А если что-то пойдет не так, система укажет на ошибку и пришлет уведомление.
Самое интересное: по итогам рабочего дня можно получить информацию о выполненных задачах и заработанных деньгах. Новая программа «Зеленого сада» помогает экономить время, минимизирует количество ошибок, делает начисление зарплаты понятным и прозрачным.
Компания приглашает на работу водителей категории С и водителей на строительную технику. Подробности на