Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько заработали за день

Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лишних разговоров, переписок и звонков — четкое задание на день. Водители ГК «Зеленый сад» переходят на цифровой формат.

Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лишних разговоров, переписок и звонков — четкое задание на день. Водители ГК «Зеленый сад» переходят на цифровой формат.

Каждый из них получает планшет с приложением. В нем фиксируется маршрут, количество рейсов и выполненных задач. Также через приложение можно отправить заявку в любое подразделение компании. Она будет согласована в течение нескольких минут.

Пользоваться приложением легко и удобно — к нему есть подробная инструкция. А если что-то пойдет не так, система укажет на ошибку и пришлет уведомление.

Самое интересное: по итогам рабочего дня можно получить информацию о выполненных задачах и заработанных деньгах. Новая программа «Зеленого сада» помогает экономить время, минимизирует количество ошибок, делает начисление зарплаты понятным и прозрачным.