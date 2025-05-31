В Рязани избили ветерана

По словам очевидцев, инцидент произошел 29 мая в три часа утра на улице Высоковольтной. Отмечается, что якобы 15 несовершеннолетних напали на ветерана боевых действий. Как указано в посте, мужчина получил сотрясение мозга, у него сломана челюсть. Помимо этого, сказано, что пострадала также женщина, которая пыталась защитить мужчину от детей. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что 29 мая в полицию обратился мужчина с сообщением о конфликте, произошедшем с неизвестным молодыми людьми на улице Высоковольтной, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения. В настоящее время личности молодых людей устанавливаются. Сотрудниками полиции проводится проверка, выяснятся обстоятельства произошедшего.

В соцсетях сообщили, что в Рязани якобы 15 подростков избили ветерана. Пост об этом опубликован в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

По словам очевидцев, инцидент произошел 29 мая в три часа утра на улице Высоковольтной. Отмечается, что якобы 15 несовершеннолетних напали на ветерана боевых действий.

Как указано в посте, мужчина получил сотрясение мозга, у него сломана челюсть.

Помимо этого, сказано, что пострадала также женщина, которая пыталась защитить ветерана от детей.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что 29 мая в полицию обратился мужчина с сообщением о конфликте, произошедшем с неизвестным молодыми людьми на улице Высоковольтной, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения.

В настоящее время личности молодых людей устанавливаются. Сотрудниками полиции проводится проверка, выяснятся обстоятельства произошедшего.

Позже установили всех участников конфликта.