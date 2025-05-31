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Опубликован прогноз погоды на 1 июня в Рязанской области
В области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов региона ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных местах прогнозируют град. Ветер будет западный, северо-западный, до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +21…+26°С.

Опубликован прогноз погоды на 1 июня в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов региона ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных местах прогнозируют град.

Ветер будет западный, северо-западный, до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +21…+26°С.