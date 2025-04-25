Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хочет выплат

Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вдовы», которая женила на себе мужчину и теперь претендует на посмертные выплаты, несмотря на развод. Георгий Костырко с позывным «Варяг» отправился на фронт после начала СВО в 2022 году, он был командиром подразделения в спецназе «Ахмата» МО РФ. В 2023 году мужчина познакомился по переписке в соцсетях с Ангелиной В., студенткой академии ФСИН. Впервые вживую они увиделись осенью 2023. А уже в августе 2024 года — поженились. Все это время Георгий находился на СВО, поэтому живое общение проходило только во время 10-дневых отпусков.

Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вдовы», которая женила на себе мужчину и теперь претендует на посмертные выплаты, несмотря на развод. Об этом редакции РЗН. инфо рассказала мать погибшего в Курской области Георгия Кострыко, Ольга.

Георгий Костырко с позывным «Варяг» отправился на фронт после начала СВО в 2022 году, он был командиром подразделения в спецназе «Ахмата» МО РФ.

В 2023 году мужчина познакомился по переписке в соцсетях с Ангелиной В., студенткой академии ФСИН. У них были общие знакомые. Впервые вживую они увиделись в осенью 2023. А уже в августе 2024 года — поженились. Все это время Георгий находился на СВО, поэтому живое общение проходило только во время 10-дневых отпусков. В общей сложности они провели вместе около 30-40 дней.

«Она вела себя как самка, привлекающая самцов»

Мужчину отговаривали от такого скорого брака мать и друзья. По их мнению, пара слишком плохо знала друг друга, но Георгий был уверен, что у них «все будет хорошо». Мать особенно настораживали «жеманные выходки девушки», ее внешность и откровенные фотографии в соцсетях.

«Десять дней в отпусках она вела себя великолепно. Скромница такая, ну насколько она могла быть такой со своей грудью, губами и прочими выдающимися частями тела. В соцсетях же она вела себя как самка, привлекающая самцов. Без скромности выставляла свои прелести на всеобщее обозрение. И это в 21 год.

Конечно, я была очень расстроена выбором и говорила сыну, что не верю ей. Похожая реакция была и у моих знакомых, поэтому мне было даже стыдно, — рассказала Ольга Костырко. — Когда я с ней пыталась обсудить ее откровенные фото, — она сказала, что это ее личное дело. Она даже позвонила сыну на передовую, с жалобами, что я лезу, куда мне не надо».

По словам женщины, Георгий попросил мать не беспокоить девушку и пообещал решить этот вопрос после свадьбы. Мать Георгия также пыталась познакомиться с семьей Ангелины, на что получила отрицательный ответ.

«Она мне сказала, „а вам зачем“? Я говорю, ну семья будет объединяться, два рода. Мне хотелось посмотреть, кто будет моим родственников. Она сказала, „нет-нет, вы ошибаетесь, объединяться никто ни с кем не будет. Это мы с Герой женимся, а вы вообще здесь ни при чем“. И это было сказано в такой унизительной форме… Свадьбу обсуждать она также отказывалась», — отметила Ольга Костырко.

По словам собеседницы, участник СВО оплатил своей будущей жене платье за 400 тысяч, кольца с бриллиантами за 650 тысяч, Георгий даже давал деньги на туфли и свадебный макияж. Подарки в своих соцсетях девушка публиковала вместе с «ценником».

"Это такой моветон, конечно. Как-то даже по-колхозному. Сын говорил, что она еще маленькая и глупенькая и так развлекается. Я видела, что девочка уже давно подросла и поумнела. Но мой сын был влюблен, он находился на СВО.

Гера говорил, «мам, я хочу праздник, я хочу быть счастлив, чтобы меня ждала жена». Я не могла идти против него, заставлять его нервничать или пытаться поссорить их. В итоге эта маленькая девочка оказалась акулой с большими зубами", — заявила мать Георгия.

«Это не свадьба, а фикция, вытягивание денег»

20 августа 2024 года пара расписалась, девушка при этом оставила свою девичью фамилию. Свадьба прошла 23 августа в «Некотором царстве». Шикарное торжество обошлось в 2,5 миллиона рублей.

«Свадьба была веселая, все было здорово, но я с этой свадьбы уходила опустив голову… Я видела, что это не свадьба, а обычная тусовка…

Мать Ангелины со мной даже не стала разговаривать. Она просто мне сказала, „здравствуйте“, и ушла. Я была в шоке, но ради сына старалась смеяться, улыбаться. Однако со свадьбы я уходила в слезах, потому что понимала, что это не свадьба, а фикция, вытягивание денег… Все это я понимаю сейчас, анализируя поступки Ангелины», — отметила Ольга Костырко.

Во время отпусков бойца пара жила вместе в съемной квартире, в остальное время девушка была там одна. Однако это не устраивало Ангелину, она пыталась претендовать и на квартиру, и на дачу, которая принадлежит семье Костырко, рассказала собеседница.

После свадьбы девушка ни разу не общалась со своей свекровью и даже не отвечала на поздравления с праздниками и с днем рождения.

«Этим людям не нужна была свадьба, не нужна была семья, не нужны были родственники. Этим людям нужны были деньги. И они великолепно сыграли свою роль. С самого начала я чувствовала, что все не так… но я даже не знала, как все объяснить сыну. Он мне говорил, „мам, у тебя паранойя, ты относишься к Ангелине предвзято“. Любые разговоры о том, что она использует его, он пресекал. Он не давал ее в обиду», — заявила мать Георгия.

На подаренные на свадьбе деньги, Ангелине купили машину. Она стоила 2,5 миллиона, 506 тысяч Георгий оплатил сразу. 2 миллиона кредита оформлять на мужчину отказались. Тогда Ангелина предложила это сделать на ее мать, но погашать его взялся сам участник СВО.

Сейчас девушка заявляет, что «Георгий оставил ей кредит в 5 миллионов рублей». Однако согласно открытым данным, максимальная стоимость купленного автомобиля, фото которого Ангелина также опубликовала в соцсетях, (но на этот раз без ценника), в апреле 2025 года составляет около 3,5 миллионов.

«Он полез под пули»

Через неделю после свадьбы, 31 августа, Георгий вновь отправился на СВО. А 2-го сентября девушка уехала отдыхать в Сочи вместе с матерью.

«Муж на *** (СВО), а жена отдыхать… И уже там, я так понимаю, она закрутила роман с другим мужчиной. А в октябре у них с сыном начался разлад. Гере позвонил друг, который сказал, что его якобы видели в „термах“ с Ангелиной. Она целовалась и миловалась там с каким-то мужчиной. Гера в это время находился на передовой. И с этого момента все понеслось… Уже после этого она перестала скрывать свои похождения и начала выкладывать фото и видео с другим мужчиной, букеты, любовные записки, — рассказала Ольга Костырко. — Все это присылали мне знакомые, все это видел, конечно, и сын. Знакомые также ловили ее, когда она целовалась с неизвестным мужчиной около дома, где они вместе снимали квартиру.

Естественно, ему говорили об этом. Представляете? То есть человек на СВО и ему высказывают, „опять твою видели“. Естественно, у него нервы были не в порядке, у него все горело внутри. Из-за этого он перевелся из диверсионно-разведывательной группы в штурмовики. Понимаете? Он полез под пули. Он не дорожил своей безопасностью. Я не хочу никого обвинять, он сам полез под эти пули. Ему просто было очень тяжело».

В декабре Георгий попросил мать юридически оформить развод, пока тот находится на спецоперации. Боец практически ежедневно присылал голосовые сообщения с соответствующими просьбами.

После новогодних праздников Ольга Костырко обратилась в ЗАГС, где ей посоветовали пойти в суд, так как Ангелина добровольно разводиться отказывалась.

«В суде мне сказали, какие потребуются документы. Их удалось собрать к 20 января, а само заседание было назначено только на 25 февраля. Накануне суда Ангелина все еще отказывалась разводиться, трепала нервы, но в итоге согласилась. Гера скорее всего предложил ей отступные в виде денег. На суд она пришла вместе с мамой. Там она заявила, что не имеет имущественных претензий к Георгию и согласна на развод. От месяца на раздумье Ангелина также отказалась», — рассказала мать Георгия.

«Запахло денежками»

В итоге суд принял решение развести супругов. Оно должно было вступить в законную силу 25 марта, однако 9 марта Георгий Костырко погиб в Курской области. Он был одним из участников операции по освобождению региона под названием «Труба».

"Ангелина мне позвонила вечером 9 числа и сказала, что мой сын погиб. При этом она ссылалась на какого-то сослуживца… Я ей сказала, что пока мне официально не сообщат, что мой ребенок погиб, он не погиб. Возможно, он трехсотый, возможно, в бессознании лежит, возможно, притворяется, что мертвый… Я сказала, пока пульс его не пощупают, я не поверю. Она же через 2 минуты опубликовала в соцсетях «Царствие Небесное»". Я ей звонила, просила убрать и не хоронить его раньше времени. Но она просто скрыла от меня свои записи, так как мне начали звонить друзья Геры, увидев пост. Я им говорила, что ничего не подтверждено, и они радовались, так как не верили, что он мог погибнуть. Никто не верил… и только один человек написал «Царствие Небесное»", — подчеркнула мать Георгия.

По ее словам, девушка очень боялась приезда мужа в отпуск в марте. Она переживала, что «Георгий устроит с ней разборки за ее измены».

«Они просто вообще моего сына не знали. Он выше всего этого. Он не мелочный, он не будет там преследовать или еще что-то делать, он просто вычеркнет этого человека из жизни, — рассказала Ольга Костырко. — 10 марта гибель Геры официально подтвердилась. Ангелина, поняв, что ей полагаются выплаты, побежала во все инстанции… Тут же она стала не согласна с разводом, потому что денежками запахло, она подала апелляцию на решение суда о разводе и заявления о том, что ей нужны выплаты… что она законная супруга, наследница в первую очередь, что ей полагаются все льготы, и что она вдова героя, которая честно ждала…».

На следующий день после гибели мужа Ангелина отправилась в суд и запросила мотивировочную частью решения. 14 марта она получила документ и обжаловала развод.

Мать погибшего бойца считает, что таким образом девушка затягивает время. Социальным службам стало известно о судебных разбирательствах, поэтому все выплаты были заморожены.

На приеме у главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата полпреда в ЦФО Михаила Максимова Ольге Костырко заявили, что сложившаяся ситуация — пробел в законодательстве, а их судебное дело может стать прецедентом для исправления ситуации.

«В Госдуме уже идет бурное обсуждение законопроекта, потому что эти черные вдовы уже обнаглели. Некоторые уже по второму разу на СВОшниках женятся, наживаются за счет государства и на смертях ребят… Это уже факт, что это стало целым движением. Также, как и в моем случае… Но она одного не понимает, что на деньги от крови, от смерти, ничего хорошего не будет, если они достаются нечестно. Господь, просто накажет», — подчеркнула мать погибшего бойца.

Она рассказала, что участвовала в программе «За гранью» на телеканале НТВ, пока выпуск не вышел в эфир. Ангелина и ее мать отказались приезжать на съемки, однако журналисты записали с девушкой интервью.

«В нем она заявила, что они из-за меня поссорились, что Гера хотел с ней венчаться, и она даже платье себе выбрала… Какое венчание? Он с ней развестись хотел… В этом же интервью она говорит о кредите в 5 миллионов, но никто не вешал его на них. Машина находится в их пользовании. Если очень трудно с деньгами, то можно продать машину и закрыть кредит. Первоначальный взнос в полмиллиона я делить с ними не собираюсь, пусть остается у них. Гера ранее предлагал ей переоформить машину на себя, чтобы самому выплачивать кредит, но та отказалась.

Также она сейчас начинает говорить, что он ей изменял. Интересно, в каких окопах на СВО она его видела с бабами… Она льет такую грязь сейчас, вот мне прямо стыдно. Мне обидно за сына», — рассказала Ольга Костырко.

По ее словам, в программе «За гранью» также участвовали друзья и знакомые Георгия, а также вице-спикер новгородского парламента Ольга Борисова с позывным «Елочка». Депутат два года помогала Ольге Костырко с гуманитарной помощью и часто общалась с Георгием на фронте, он ее сопровождал на территории СВО.

«Ольга Анатольевна рассказывает, что Гера просто несколько раз спасал ей жизнь. Она была в курсе его развода, он с ней делился, как с фронтовой мамой и показывал переписки с Ангелиной. Они часто говорили о любви, о семье, о проблемах, о *** (СВО), обо всем», — отметила мать погибшего бойца.

По ее словам, Ольга Борисова выразила готовность выступить в суде по делу о разводе.

«Мне не нужно ничего платить, я хочу просто выполнить просьбу сына»

После похорон Ангелина написала заявление в полицию на мать Георгия и его друга Максима, что они порочат честь и достоинство девушки. В отделе УМВД Ангелина, которая проходит там практику, успела пообщаться с Максимом.

«Она его спрашивала, зачем он так старается… Ангелина думает, что он из-за денег помогает мне, то есть у нее даже нет мысли о том, что он отстаивает справедливость ради друга…

У нас-то речи о деньгах вообще нет. Мне не нужно ничего платить. Я хочу просто выполнить просьбу Геры, который хотел, чтобы его имя не стояло рядом с этой девушкой…

Я же понимаю, что она просто издевалась над моим сыном. Да, мой сын герой, но она-то просто рядом с ним не стояла… Я вот этого добиваюсь. Она просто недостойна получать государственные выплаты. Пять дней в браке, а дальше измены», — подчеркнула Ольга Костырко.

«Я до сих пор не верю»

— Нет, я сам пойду!

— «Варяг», отправь ребят, зачистят дом, отдохни, дай бойцам поработать!

— Давайте тогда вместе! Я с вами!

Бойцы штурмового отряда спецназа «Ахмат» МО рассказали о своем командире Георгии Костырко: «Вы хотите узнать, каким был „Варяг“? Боевым! Бесстрашным! Всегда шел впереди! Берег своих бойцов! Рязанский парень, который отдал свою жизнь за свободу и справедливость! Варяг был спецназовцем телом и душой. Всегда хотел, чтобы наш штурмовой взвод был образцовым! Помню, всем бойцам купил рюкзаки „РДэшки“, чтобы у всех были одинаковые для боевых задач. Проверял, у всех ли в рюкзаках есть вода и еда. Сам лично смотрел оснащение перед БЗ. Покупал форму для своих бойцов, чтобы в случае приезда журналистов все его пацаны выделялись и выглядели красиво! Следил за их внешним видом! Ребята до сих пор носят эту форму.

„Варяг“ уделял много времени спорту и физическим тренировкам. Бойцам советовал свободное время тратить на спорт! Даже сделал нам импровизированный тренажерный зал. Тренируемся там по сей день».

Сослуживцы Георгия сделали статуэтку в дань уважения командиру, на которой написано: «Варяг. Быть воином, жить вечно».

«Эту фразу всегда говорил мой сын, то есть он был всегда готов к смерти… Теперь его взвод носит имя „Варяга“, потому что он был отличным командиром. Он привозил своим ребятам по два 50-килограммовых мешка на одном плече с едой и сменной одеждой на передовую, заботился о каждом. Его командир Мао рассказывал, как он тащил по полтора километра раненых, не бросал под пулями. Как он сказал, „за такого командира, как Варяг, мы готовы были умереть“.

Он объединял людей. Мне сейчас пишут из Луганска, Белгорода, Новосибирска и говорят, „спасибо вам за сына“. Когда звонят его сослуживцы и плачут, то страшное какое-то дело, честно. И на похоронах я видела слезы у многих ребят. Потому что его все любили», — рассказывает Ольга Костырко.

По словам матери Георгия, в зоне СВО он приютил медвежонка, оставшегося без матери, и вместе с ним спал и ел. А в Курской области боец завел себе собаку Муху, которую сейчас приютили сослуживцы.

«Он, знаете, никогда не говорил „служба“. Он говорил „работы много“. Много работы. Я говорила, „сыночек, ну когда уж ты вернешься?“. „Мамуль, сейчас работу закончим“.

Когда у него было последнее ранение, я его просила комиссоваться. У него две контузии, два осколочных, — отмечает Ольга Костырко. — Он говорил, „я не могу ребят оставить. Они же без меня погибнут“. Понимаете? Он не о себе говорил… В этом был весь Гера. Слишком мало прожил, слишком мало… Я до сих пор не верю. Мне кажется, что он воюет и скоро придет в отпуск, и все будет по-прежнему у нас хорошо…».