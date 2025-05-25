Вертолёт Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе визита в Курскую область
«Интенсивность атаки во время пролета борта с Верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла», — заявил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин. Он отметил, что ВС России в тот момент одновременно отражали атаку и обеспечивали безопасность пролёта вертолёта. В результате слаженных действий российской армии все цели были поражены, а атака ВСУ была полностью отражена.
Вертолет президента России Владимира Путина был в эпицентре масштабной атаки украинских БПЛА в ходе его визита в Курскую область 20 мая, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.
«Интенсивность атаки во время пролета борта с Верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла», — цитирует его ТАСС.
Дашкин отметил, что ВС России в тот момент одновременно отражали атаку и обеспечивали безопасность пролёта вертолета.
В результате слаженных действий российской армии все цели были поражены, а атака ВСУ была полностью отражена.