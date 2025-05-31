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ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
В субботу, 31 мая, сотрудники ГАИ проведут на территории региона комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мотоциклов. Кроме того, инспекторы ДПС проведут рейд «Нетрезвый водитель». Они будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.

В субботу, 31 мая, сотрудники ГАИ проведут на территории региона комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мотоциклов.

Кроме того, инспекторы ДПС проведут рейд «Нетрезвый водитель». Они будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.