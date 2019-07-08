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8:32, 8 июля 2019 356
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Смерть главного рязанского федерального инспектора и аварии. Обзор главных новостей за выходные, 6 и 7 июля

Смерть главного рязанского федерального инспектора и аварии. Обзор главных новостей за выходные, 6 и 7 июля

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Завершились первые выходные июля. Вспомним, что произошло 6 и 7 июля.

В субботу, 6 июля, СМИ сообщили, что федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО по Рязанской области Сергей Яковлев покончил с собой.

Позже во властных структурах региона подтвердили факт самоубийства, а в СМИ появилась новая версия смерти Яковлева.

Об авариях. В Михайловском районе автобус с 62 пассажирами столкнулся с «КамАЗом», который вез зерно. Около остановки «Мясокомбинат» легковушка «легла» на крышу.

Под Рязанью автобус попал в аварию.

В субботу, 6 июля, на Северной окружной насмерть разбился мотоциклист.

Позже в полиции рассказали подробности аварии. Таже появилось видео с места ДТП.

В Сасовском районе автомобиль улетел в кювет. ДТП произошло около деревни Шафторка.

Вечером в воскресенье, 7 июля, в микрорайоне Ситники на Михайловском шоссе столкнулись две иномарки.

О происшествиях. В Шилове в загоревшемся доме погиб мужчина.

Под Рязанью 25 спасателей искали тело утонувшего мужчины.

На рязанских студентов завели дело за оплату покупок чужой банковской картой.

Рязанская полиция изъяла «синтетику» у 20-летнего рецидивиста.

У касимовца украли из автомобиля деньги и драгоценности.

В Спасске сгорел дом. С места происшествия появилось видео.

К другим новостям. В субботу, 6 июля, на окраине села Бастаново прошел восьмой праздник татарской культуры Сабантуй.

В Рязани сеть магазинов кальянов пообещала награду за помощь в поисках группы воров.

В Михайловском районе с борщевиком начали бороться с помощью химикатов.

В субботу, 6 июля, Сорокина проконтролировала строительство пристроек к рязанским детсадам.

В Торговом городке началась народная инициатива по восстановлению Рязанской ВДНХ.

На Почтовой отметили День любви, семьи и верности.


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