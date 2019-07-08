Смерть главного рязанского федерального инспектора и аварии. Обзор главных новостей за выходные, 6 и 7 июля

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Завершились первые выходные июля. Вспомним, что произошло 6 и 7 июля.
В субботу, 6 июля, СМИ сообщили, что федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО по Рязанской области Сергей Яковлев
Позже во властных структурах региона
Об авариях. В Михайловском районе автобус с 62 пассажирами
Под Рязанью автобус
В субботу, 6 июля, на Северной окружной насмерть
Позже в полиции рассказали
В Сасовском районе автомобиль
Вечером в воскресенье, 7 июля, в микрорайоне Ситники на Михайловском шоссе
О происшествиях. В Шилове в загоревшемся доме
Под Рязанью 25 спасателей
На рязанских студентов
Рязанская полиция
У касимовца
В Спасске сгорел дом. С места происшествия
К другим новостям. В субботу, 6 июля, на окраине села Бастаново
В Рязани сеть магазинов кальянов пообещала награду за помощь в поисках
В Михайловском районе с борщевиком
В субботу, 6 июля, Сорокина
В Торговом городке
На Почтовой
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца номинировали на звание лучшего молодого футболиста России
|
cледующая новость →Российские авиакомпании потеряли около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.