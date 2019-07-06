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В субботу, 6 июля, на Северной окружной насмерть разбился мотоциклист. Об этом сообщили подписчики группы «
Позже в полиции рассказали
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.