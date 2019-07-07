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12:41, 7 июля 2019 1 164
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Появилась еще одна версия смерти главного федерального инспектора по Рязанской области

Появилась еще одна версия смерти главного федерального инспектора по Рязанской области

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева застрелили. Об этом пишет «Своя Колокольня».

По данным издания, по факту смерти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Тело Яковлева нашли в субботу, 6 июля, в подвале дома на улице Щедрина, где у инспектора была квартира. Его смерть наступила между 16:00 и 17:00.

Ранее в СМИ появилась информация, что Яковлев покончил с собой. Данные подтвердил источник во властных структурах региона.


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