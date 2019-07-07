Появилась еще одна версия смерти главного федерального инспектора по Рязанской области

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева застрелили. Об этом пишет «
По данным издания, по факту смерти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Тело Яковлева нашли в субботу, 6 июля, в подвале дома на улице Щедрина, где у инспектора была квартира. Его смерть наступила между 16:00 и 17:00.
Ранее в СМИ появилась информация, что Яковлев
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