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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Под Рязанью 25 спасателей ищут тело утонувшего мужчины, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о том, что в Оке у поселка Кузьминское Рыбновского района утонул человек, поступило в субботу, 6 июля.
В воскресенье, 7 июля, поисковые работы продолжаются. Водолазы обследуют дно и берег реки.
На месте происшествия развернули оперативный штаб, работают психологи.
Всего к работам привлекли 13 единиц техники, четыре плавсредства, 25 спасателей.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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