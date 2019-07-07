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19:43, 7 июля 2019 1 532
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Под Рязанью 25 спасателей ищут тело утонувшего мужчины 1

Под Рязанью 25 спасателей ищут тело утонувшего мужчины

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Под Рязанью 25 спасателей ищут тело утонувшего мужчины, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о том, что в Оке у поселка Кузьминское Рыбновского района утонул человек, поступило в субботу, 6 июля.

В воскресенье, 7 июля, поисковые работы продолжаются. Водолазы обследуют дно и берег реки.

На месте происшествия развернули оперативный штаб, работают психологи.

Всего к работам привлекли 13 единиц техники, четыре плавсредства, 25 спасателей.

Обстоятельства происшествия уточняются.


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