Из-за столкновения двух иномарок на Михайловском шоссе образовалась пробка

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Вечером в воскресенье, 7 июля, в микрорайоне Ситники на Михайловском шоссе столкнулись две иномарки.
На кадрах видно, что одна из машин получила сильные механические повреждения.
На месте работает «скорая» и сотрудники ДПС.
Информация о пострадавших выясняется.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке дороги в сторону Окружной дороги образовалась пробка. Скорость потока машин не превышает пяти километров в час.
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