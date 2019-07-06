Под Рязанью автобус попал в аварию

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В рязанском селе Дядьково автобус попал в аварию. Фотографии с места ДТП опубликовали в группе «
Рейсовый автобус столкнулся с «ВАЗ-2103» на улице Грачи. Подробности уточняются.
Напомним, вечером в пятницу, 5 июля, в Михайловском районе автобус с 62 пассажирами
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.