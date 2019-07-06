На Почтовой отметили День любви, семьи и верности

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 5 июля, на улице Почтовой в рамках Фестивального лета отметили День любви, семьи и верности. Об этом
Парам, прожившим в браке более 25 лет, вручили медали «За любовь и верность» с изображением святых князей Петра и Февронии. Награждали рязанцев и.о. главы администрации города Елена Сорокина, замначальника управления культуры администрации Михаил Тихонский и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева.
«В этот день хочется процитировать слова Роберта Рождественского „все начинается с любви“. Пусть в семьях рязанцев всегда царят мир, добро, любовь, пусть все у рязанских семей будет хорошо. Всем счастья!» — поздравила горожан Сорокина.
Для рязанцев организовали концерт, мастер-классы, тематические, анимационные и интерактивные площадки и фотовыставки.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.