В Михайловском районе с борщевиком начали бороться с помощью химикатов

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В Михайловском районе с зарослями борщевика начали бороться с помощью химикатов. Об этом пишет ИД «
Для этого используют препарат «Анкор-85».
Если повезет, то на этом участке больше не будет расти борщевик. Как минимум два года мы гарантируем отсутствие здесь этого растения. Правда, заодно могут погибнуть и другие растения, — рассказал доктор сельскохозяйственных наук, кандидат биологических наук Николай Кудрявцев.
Он отметил, что растение очень опасно.
«Сок, попадая на кожу, вызывает фотохимические ожоги. В институте Склифосовского иногда будто с войны люди поступают, иногда даже с летальным исходом бывают ожоги от этого растения. У некоторых людей аллергия. Страдает скот», — сказал Кудрявцев.
Он добавил, что опасное растение можно скашивать, если оно растет на участке. При этом, необходимо соблюдать меры безопасности.
Работа по уничтожению борщевика идет в разных точках района.
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