RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В правительстве региона подтвердили факт
«Он свел счеты с жизнью. Подробностей пока нет. Ведется следствие», — сказал собеседник агентства.
Яковлев был назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области в 2017 году.
Ему было 55 лет, у него осталась жена и двое детей.
Фото «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ торговом центре Флориды произошел взрыв
|
cледующая новость →В Торговом городке началась народная инициатива по восстановлению Рязанской ВДНХ
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.