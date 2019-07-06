В Михайловском районе автобус с 62 пассажирами столкнулся с «КамАЗом»

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Фото: Издательство «Пресса»
В Михайловском районе автобус с 62 пассажирами столкнулся с груженым зерном «КамАЗом». Об этом сообщает издательство «
Авария произошла в пятницу, 5 июля, около 18:00 на 189 километре трассы «М6-Каспий» недалеко от деревни Бекленевка. Пассажиры автобуса и два водителя не пострадали.
Водителя «КамАЗа» зажало, из машины его вытаскивали спасатели. После этого мужчину 1965 года рождения доставили в больницу.
По словам одной из пассажирок автобуса, от удара он «немного накренился»
«Я ехала из Москвы до Даниловки, это недалеко от Камышина, — пояснила она. — Очень страшно стало, когда поняли, что произошло».
Оправку пассажиров до места следования организовали сразу. Кого-то забрали знакомые на машинах, за остальными приехал другой автобус.
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