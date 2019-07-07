В Спасске сгорел дом. Видео

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В субботу, 6 июля, в Спасске-Рязанском сгорел дом. Видео с места происшествия опубликовано на YouTube.
Судя по ролику, огнем охвачен весь дом.
По информации автора видео, пожар произошел на улице Белинского. Официальной информации о произошедшем нет.
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