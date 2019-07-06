В Рязани магазин кальянов пообещал награду за помощь в поисках группы воров

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани сеть магазинов кальянов пообещала награду за помощь в поисках группы воров. Об этом администраторы сообщили в своей
Злоумышленники украли несколько кальянов из салонов на улицах Гагарина и Крупской. Судя по записям камер видеонаблюдения, воров было шестеро.
За информацию о преступниках в магазине поообещали «очень ценный приз» и максимальную скидку.
Связаться с администрацией можно в
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Северной окружной насмерть разбился мотоциклист — соцсети
|
cледующая новость →«Дороже номинала». В Прио-Внешторгбанке открылась выставка банкнот и монет со всего мира
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.