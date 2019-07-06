Сорокина проконтролировала строительство пристроек к рязанским детсадам

В субботу, 6 июля, и.о. главы администрации Елена Сорокина совместно с профильным заместителем Сергеем Савиным и руководителями структурных подразделений администрации проинспектировала строительство пристроек к муниципальным дошкольным образовательным учреждениям города. Об этом сообщил сайт мэрии.

Сорокина побывала на месте строительства пристройки к детсаду №150 на Касимовском шоссе, которое рассчитано на три группы детей общим количеством 60 человек.

Еще четыре пристройки к детским садам №№154, 146,106,139 рассчитаны на четыре группы детей, общим количеством 80 человек каждая.

На объектах выполнили все работы нулевого цикла. Там установили кирпичные стены и перегородки первого этажа, перекрытия. Также на объектах поставили окна, выложили плитку на стенах и полу, облицовали фасад и устроили ливневую канализацию.

В данные момент подрядчики отделывают помещения внутри, а также благоустраивают территорию.

На всех объектах, кроме пристройки к 106 детскому саду, Елена Сорокина отметила хороший темп выполняемых работ. К двум пристройкам детских садов №№146 и 106 были высказаны множественные замечания.

На одной из стен просматривались строительные дефекты. Также были высказаны замечания из-за протекания крыши после дождя и нарушения целостности плитки в одной из ванных комнат.

«У детей должно быть самое лучшее и даже малейших дефектов при выполнении работ не должно быть», — подчеркнула Елена Сорокина.

И.о. главы администрации поручила ответственным структурным подразделениям произвести оплатить работы только после устранения всех недостатков и замечаний.

Также Сорокина указала управлению капитального строительства закупить детское уличное оборудование для территории детсада №150 за счет перераспределения экономии средств, полученной в результате закупок.