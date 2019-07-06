Сорокина проконтролировала строительство пристроек к рязанским детсадам

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 6 июля, и.о. главы администрации Елена Сорокина совместно с профильным заместителем Сергеем Савиным и руководителями структурных подразделений администрации проинспектировала строительство пристроек к муниципальным дошкольным образовательным учреждениям города. Об этом сообщил
Сорокина побывала на месте строительства пристройки к детсаду №150 на Касимовском шоссе, которое рассчитано на три группы детей общим количеством 60 человек.
Еще четыре пристройки к детским садам №№154, 146,106,139 рассчитаны на четыре группы детей, общим количеством 80 человек каждая.
На объектах выполнили все работы нулевого цикла. Там установили кирпичные стены и перегородки первого этажа, перекрытия. Также на объектах поставили окна, выложили плитку на стенах и полу, облицовали фасад и устроили ливневую канализацию.
В данные момент подрядчики отделывают помещения внутри, а также благоустраивают территорию.
На всех объектах, кроме пристройки к 106 детскому саду, Елена Сорокина отметила хороший темп выполняемых работ. К двум пристройкам детских садов №№146 и 106 были высказаны множественные замечания.
На одной из стен просматривались строительные дефекты. Также были высказаны замечания из-за протекания крыши после дождя и нарушения целостности плитки в одной из ванных комнат.
«У детей должно быть самое лучшее и даже малейших дефектов при выполнении работ не должно быть», — подчеркнула Елена Сорокина.
И.о. главы администрации поручила ответственным структурным подразделениям произвести оплатить работы только после устранения всех недостатков и замечаний.
Также Сорокина указала управлению капитального строительства закупить детское уличное оборудование для территории детсада №150 за счет перераспределения экономии средств, полученной в результате закупок.
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