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14:16, 7 июля 2019 156
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В сасовском селе отметили сабантуй. Фото

В сасовском селе отметили сабантуй. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 6 июля, на окраине села Бастаново прошел восьмой праздник татарской культуры Сабантуй. Об этом пишет ИД «Пресса».

На празднике собрались тысячи местных жителей, а также гостей из Казани, Рязани, Мордовии, Касимова, Кадомского, Пителинского, и других районов Рязанской области.

На Сабантуе организовали несколько площадок: со сцены прозвучали поздравления, гости переоделись в национальные костюмы, танцевали, готовили плов, шурпу, шашлык, чак-чак и чай на соседних площадках.

Помимо этого, на празднике прошли спортивные состязания.

В традиционных скачках победил Алексей Щепетков из Пителина на лошади Лексус, а в бегах выиграл Анатолий Новиков из Шацкого района на лошади Липа.


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