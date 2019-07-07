В сасовском селе отметили сабантуй. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 6 июля, на окраине села Бастаново прошел восьмой праздник татарской культуры Сабантуй. Об этом пишет ИД «
На празднике собрались тысячи местных жителей, а также гостей из Казани, Рязани, Мордовии, Касимова, Кадомского, Пителинского, и других районов Рязанской области.
На Сабантуе организовали несколько площадок: со сцены прозвучали поздравления, гости переоделись в национальные костюмы, танцевали, готовили плов, шурпу, шашлык, чак-чак и чай на соседних площадках.
Помимо этого, на празднике прошли спортивные состязания.
В традиционных скачках победил Алексей Щепетков из Пителина на лошади Лексус, а в бегах выиграл Анатолий Новиков из Шацкого района на лошади Липа.
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