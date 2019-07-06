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17:01, 6 июля 2019 155
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У касимовца украли из автомобиля деньги и драгоценности

У касимовца украли из автомобиля деньги и драгоценности

В Касимове из автомобиля местного жителя украли деньги, документы и драгоценности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

О краже в полицию сообщил 29-летний житель Касимова, который сообщил дежурному, что с его банковской карты пропали деньги, а из личного автомобиля — важные документы и ювелирные украшения.

Потерпевший недавно купил дом по улице Новая слобода в Касимове и собирался сделать там ремонт. Он приехал к дому на «ГАЗели», в которой находились стройматериалы. Мужчина перенес их в дом и решил немного отдохнуть.

В это время ему пришло смс-сообщение с информацией о покупке магазине продуктов питания.

Сообщив о похищенном в полицию, мужчина сам решил нагнать злоумышленника.

По дороге в магазин, где были обналичены деньги, пострадавший встретил наряд сотрудников ППС. Мужчина бегло рассказал о произошедшем и оперативники подключились к поискам злоумышленника.

Полиция узнала отличительные черты «покупателя», которые им предоставили работники торгового зала. Кассиры рассказали, что банковская карта пострадавшего мужчины может обслуживаться дистанционного, то есть для покупки менее чем на тысячу рублей вводить пин-код не нужно.

Оперативники предположили, что злоумышленник может еще раз воспользоваться картой и застали его за покупками в соседнем магазине.

Позже выяснилось, что пострадавший мужчина не заметил, что сигнализация его машины не сработала, поскольку одна из дверей была неплотно закрыта.

22-летний житель поселка Гусь-Железный заметил это и пробрался в автомобиль. Он забрал оттуда все, что увидел: документы, золотое обручальное кольцо, серебряный нательный крестик, наличные деньги в размере 1650 рублей и банковскую карту с функцией дистанционной оплаты.

Тогда злоумышленник решил воспользоваться картой, но его задержала полиция. При нем были обнаружены пропавшие документы, ювелирные изделия и наличные.

Краденое изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.


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