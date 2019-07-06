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Фото: Pixabay.com
На рязанских студентов завели дело за оплату покупок чужой банковской картой. Об этом
В полицию с заявлением о пропаже карты обратился 26-летний горожанин. Он рассказал, что потерял ее во время прогулки. До того, как мужчина заблокировал карту в банке, кто-то снял с нее 3 100 рублей.
Злоумышленниками оказались студентов колледжа в возрасте 17 лет и 21 года. Они нашли карту и расплатились ей бесконтактным способом.
На юношей завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»).
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