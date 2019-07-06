Рязанская полиция изъяла «синтетику» у 20-летнего рецидивиста

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В Рязани задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила
Молодого человека ранее неоднократно судили за грабеж, кражу, незаконное хранение наркотиков, также он получал административное наказание за мелкое хулиганство и употребление наркотиков.
Оперативники предположили, что рецидивист по-прежнему причастен к незаконному обороту наркотиков.
Злоумышленника задержали в подъезде дома на улице Новоселов.
Во время задержания он пытался избавиться от доказательств и выбросил сверток с «синтетикой» в нишу стены под электрощитком.
Полицейские изъяли сверток, а также нашли в одежде задержанного колбу с наркотиком. По месту жительства злоумышленника оперативники нашли в серванте еще один сверток с запрещенным веществом.
Всего у него изъяли 10 граммов «синтетики» двух видов.
Следствие устанавливает место приобретения запрещенных веществ.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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