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15:39, 6 июля 2019 106
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Рязанская полиция изъяла «синтетику» у 20-летнего рецидивиста

Рязанская полиция изъяла «синтетику» у 20-летнего рецидивиста

В Рязани задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Молодого человека ранее неоднократно судили за грабеж, кражу, незаконное хранение наркотиков, также он получал административное наказание за мелкое хулиганство и употребление наркотиков.

Оперативники предположили, что рецидивист по-прежнему причастен к незаконному обороту наркотиков.

Злоумышленника задержали в подъезде дома на улице Новоселов.

Во время задержания он пытался избавиться от доказательств и выбросил сверток с «синтетикой» в нишу стены под электрощитком.

Полицейские изъяли сверток, а также нашли в одежде задержанного колбу с наркотиком. По месту жительства злоумышленника оперативники нашли в серванте еще один сверток с запрещенным веществом.

Всего у него изъяли 10 граммов «синтетики» двух видов.

Следствие устанавливает место приобретения запрещенных веществ.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.


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