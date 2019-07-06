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20:57, 6 июля 2019 541
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В Торговом городке началась народная инициатива по восстановлению Рязанской ВДНХ

В Торговом городке началась народная инициатива по восстановлению Рязанской ВДНХ

В воскресенье, 7 июля, в главном павильоне бывшей Рязанской ВДНХ пройдет выставка работ учащихся Рязанского художественного училища имени Вагнера. Об этом сообщили в группе «Рязанская ВДНХ» «ВКонтакте».

Студенты два дня писали этюды на территории Торгового городка. Выставка их работ откроется в 19 часов.

Помимо этого гостей ждет лекция замдиректора по научно-методической работе государственного архива Рязанской области Дмитрия Филиппова, дефиле модельного агентства, флешмоб кружевниц, показ современной скульптуры в исполнении Юрия Мистрюкова, а также выступление музыканта-экспериментатора Дмитрия Байкова.


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