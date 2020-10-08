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Взрывы в Рязанской области. Что известно к этому часу
Вся информация в одной статье.

В среду, 7 октября, на территории воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского район произошел пожар. Очевидцы начали сообщать о взрывающихся снарядах на складах с боеприпасами. Все происходящее сняли на видео и с высоты птичего полета.

Жителей окрестных деревень начали вывозить на безопасное расстояние, позже сами «пострадавшие от пожара» рассказали о первых минутах после взрыва и эвакуации.

Минобороны предварительной причиной пожара в военной части назвала загоревшуюся траву.

Жителей начали размещать в пунктах эвакуации, где для них подготовили питание и ночлег. Редакции удалось сделать фоторепортаж из такого пункта в селе Вослебово. Всего эвакуировали более 2,3 тысяч человек, однако в одном из таких пунктов разместилось не более 90 человек. По словам властей, большинство разъехалось по родственникам.

На место происшествия выехали губернатор Николай Любимов, замминистра обороны Дмитрий Булгаков и глава МЧС России Евгений Зиничев, прокуратура начала проверку, а следком возбудил уголовное дело. Всего на пожаре пострадали 8 человек, госпитализировали пятерых.

В ряжской больнице находится военный с ожогами лица и глаз, а также двое гражданских с травмами средней тяжести. В Скопине — супружеская пара, женщина находится в коме, состояние ее мужа оценили как средней степени тяжести. Транспортировка госпитализированных в Рязань не требуется.

На территории Скопинского и Ряжского района ввели режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства, для восстановления территории.

К утру 8 октября взрывы на территории военной части продолжаются, однако риска расширения площади возгорания на большие расстояния нет. Движение на трассе М-6 восстановили.

На месте работают свыше 650 человек и 194 единицы техники военных, также прибыли около 120 специалистов из отрядов разминирования и 32 единицы военной и специальной техники. Ситуацию отслеживают при помощи 17 беспилотников.