Сотрудница рязанской воинской части рассказала о первых минутах после взрыва

На территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.

Сотрудница рязанской воинской части по имени Ольга рассказала издательству «Пресса» о первых минутах после взрыва. По словам женщины, ЧП произошло, когда она была на обеде.

«Мы с сыном посмотрели в окно, увидели, что люди бегут. Включили сирену оповещения, и все начали собираться и выезжать за пределы городка», — вспоминает рязанка.

Она пояснила, что вместе с соседом поехала сначала в сторону Кораблина, а затем в Вослебово, куда эвакуировали людей.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.

Из-за взрывов стало плохо пятерым рязанцам, двоих из них госпитализировали. Ранее стало известно состояние пострадавших и их травмы.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.