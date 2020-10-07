Сотрудница рязанской воинской части рассказала о первых минутах после взрыва

Сотрудница рязанской воинской части по имени Ольга
«Мы с сыном посмотрели в окно, увидели, что люди бегут. Включили сирену оповещения, и все начали собираться и выезжать за пределы городка», — вспоминает рязанка.
Она пояснила, что вместе с соседом поехала сначала в сторону Кораблина, а затем в Вослебово, куда эвакуировали людей.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.
Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.
К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.
Из-за взрывов стало плохо пятерым рязанцам, двоих из них госпитализировали. Ранее стало известно состояние пострадавших и их травмы.
Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.
Прокуратура начала проверку.