Из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуировали более 2,3 тысячи человек
Людей эвакуировали из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места ЧП.
Из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуировали более 2,3 тысячи человек. Об этом
Людей эвакуировали из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места ЧП. В пунктах временного размещения с людьми работают психологи.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.
Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.Рязанский губернатор приехал в Скопинский район, чтобы «лично оценить ситуацию и определить меры, необходимые в настоящее время для создания комфортных условий для эвакуированных из зоны происшествия людей».