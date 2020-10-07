Из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуировали более 2,3 тысячи человек

Людей эвакуировали из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места ЧП.

Из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуировали более 2,3 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Людей эвакуировали из населенных пунктов в радиусе пяти километров от места ЧП. В пунктах временного размещения с людьми работают психологи.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.