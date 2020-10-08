СМИ: в рязанской воинской части за минуту раздается три взрыва

Взрывы осложняют тушение пожара.

Утром в четверг, 8 октября, ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает , что в рязанской воинской части за минуту раздается три взрыва.

«По данным на 06:00, взрывы продолжаются с большой интенсивностью — раз в 20 секунд», — сказал источник.

По его словам, взрывы осложняют тушение пожара. Собеседник уточнил, что группировку по тушению увеличили в два раза: в работам привлекли почти 800 человек, около 200 единиц техники, в том числе три пожарных поезда.

Ранее Минобороны сообщило, что за 11 часов число привлеченных военных увеличилось более чем в три раза. По данным на утро четверга, 8 октября, на месте работают свыше 650 человек и 194 единицы техники.

Напомним, в результате пожара и взрывов пострадали люди. Сгорели более 20 домов.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело.