Из-за взрывов в воинской части госпитализировали пятерых рязанцев

О состоянии пострадавших рассказал замглавы регионального минздрава Владимир Хоминец.

Из-за взрывов в воинской части госпитализировали пятерых рязанцев. Об этом сообщил замглавы регионального минздрава Владимир Хоминец.

На пожаре ожоги лица и глаз получил военный. Его госпитализировали в ряжскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Туда же доставили еще двоих пострадавших с травмами средней тяжести.

Супружеская пара попала в Скопинский медцентр. Женщина находится в коме, состояние ее мужа оценили как средней степени тяжести.

По словам замминистра, транспортировка пострадавших в Рязань не требуется.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.