Из-за взрывов в воинской части госпитализировали пятерых рязанцев. Об этом сообщил замглавы регионального минздрава Владимир Хоминец.
На пожаре ожоги лица и глаз получил военный. Его госпитализировали в ряжскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Туда же доставили еще двоих пострадавших с травмами средней тяжести.
Супружеская пара попала в Скопинский медцентр. Женщина находится в коме, состояние ее мужа оценили как средней степени тяжести.
По словам замминистра, транспортировка пострадавших в Рязань не требуется.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара.
Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.
К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.
Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.
Прокуратура начала проверку.