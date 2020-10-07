СК возбудил уголовное дело из-за пожара в рязанской воинской части

В Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в рязанской воинской части, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов. За пожаром проследят с беспилотников.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.

В Скопинский район приехал губернатор Николай Любимов.

В Рязанской области ввели режим ЧС.