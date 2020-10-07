Бежали, кто куда. Скопинцы рассказали об эвакуации из-за пожара

Напомним, взрывы все еще раздаются. Они слышны и в Вослебово, и в самом Скопине.

Жители поселка Желтухино Скопинского района рассказали об эвакуации из-за пожара на военной базе.

Одна из пенсионерок пожаловалась на то, что в Шелемишевских хуторах сгорел дом ее матери, в котором она могла бы переночевать. «А теперь все, бомжи!» — посетовала женщина.

По словам другой пенсионерки, когда начался пожар, местным жителям сказали брать документы и выходить из домов.

«Мы схватили [вещи] и бежали, кто куда», — рассказали собеседницы.

Потом людям предоставили маршрутки, на которых отвезли в Вослебово и Ряжск. Что происходит на военной базе сейчас и где их знакомые, они не знают.

Напомним, взрывы все еще раздаются. Они слышны и в Вослебово, и в самом Скопине.